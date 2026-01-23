Tutti i dubbi del centrodestra Fdi il dado non è ancora tratto Si fa largo Francesca Capecchi

In un clima di incertezza all’interno del centrodestra, si cerca ancora una candidatura condivisa. Fratelli d’Italia e gli altri alleati affrontano settimane di dialogo per trovare un’intesa che possa rappresentare l’intera coalizione. La situazione rimane fluida, con i margini di convergenza ancora da definire, mentre l’attenzione si concentra sulle prossime mosse per delineare un fronte unito in vista delle sfide future.

Giorni febbrili all’interno della coalizione di centrodestra per cercare di trovare una sintesi su di un candidato unitario che, però, al momento continua ad apparire sempre decisamente lontano. Anche perché, come già ribadito più volte, ogni ora che passa vuol dire rafforzare la posizione del sindaco facente funzione, Anna Maria Celesti, e di contro si acuiscono i toni dello scontro per arrivare al nome condiviso, sapendo che fino a poco fa Fratelli d’Italia non voleva scendere a compromessi indicando solo ed esclusivamente l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia. Del resto, e i più attenti l’avranno notato, da almeno un paio di settimane il suo attivismo a livello di social network è cresciuto in maniera esponenziale su vari temi, e iniziative, che riguardano la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

