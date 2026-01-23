Turismo Biancofiore C' I | per il pet numeri straordinari qualcuno ha ancora coraggio di definirlo di nicchia?

La senatrice Biancofiore, presidente di Civici d'Italia e fondatrice di Bauking, parteciperà oggi agli Stati Generali del Turismo di Milano. L'evento si concentra sull'under turismo e sull'importanza del settore pet-friendly, che sta registrando numeri significativi. In un contesto in evoluzione, il turismo con animali domestici si conferma come un segmento in crescita, sfidando le percezioni di nicchia e dimostrando il suo ruolo nel mercato attuale.

La senatrice Biancofiore e presidente del gruppo civici d'Italia, Noi Moderati, UDC, parteciperà oggi nella sua veste di founder di Bauking, l'unica Ota al mondo dedicata a coloro che viaggiano con un animale domestico con sede a Bolzano nell' acceleratore Noi Techpark, agli Stati Generali del turismo di Milano, dedicati al tema dell'underturism. Su invito del ministero e del ministro del Turismo Santanchè, Biancofiore interverrà nel panel "I facilitatori del turismo" per dimostrare numeri alla mano che il Pet tourism non è undertourism ma piuttosto con una battuta "uppertourism" o come si dice nel settore, Upper end tourism, cioè un turismo ad alto valore con domanda evoluta.

