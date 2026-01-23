Tunnel subportuale si entra nel vivo | al via il bando per il lotto B

È stato avviato il bando di gara per il Lotto B del tunnel subportuale, segnando un passo importante nella fase di realizzazione dell’opera. Questa procedura rappresenta l’inizio ufficiale dei lavori, con l’obiettivo di portare avanti un intervento strategico per migliorare le infrastrutture portuali. La selezione dei soggetti coinvolti sarà fondamentale per garantire il rispetto delle tempistiche e delle normative previste.

Entrano nel vivo i lavori per il tunnel subportuale, con la gara pubblica che servirà per l'avvio concreto della fase realizzativa dell'opera. Autostrade per l'Italia ha infatti annunciato di aver trasmesso venerdì 23 gennaio all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea il bando per la gara dei lavori di realizzazione del lotto B del tunnel subportuale. Si tratta del progetto esecutivo approvato. Il bando è stato inviato, a valle dell'approvazione del cda, all'Unione Europea per il tramite della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici. La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l'Italia.

