Tsimikas Roma è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool per poi cambiare nuovamente squadra

Kostas Tsimikas si avvia a lasciare la Roma, con il ritorno previsto al Liverpool. Dopo aver trascorso un periodo in prestito, il terzino greco si prepara a rientrare in Inghilterra, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. La situazione segna una fase di mercato in evoluzione per Tsimikas, che continua a rappresentare un'opportunità per diversi club interessati alle sue qualità.

Argomenti discussi: Prestiti e rinnovi, il risparmio per la Roma passa da qui. Chi parte, chi resta, chi firma (e chi no); Roma-Stoccarda, le pagelle: Dybala, 20' da applausi (7). Undav che errori: 5; Europa League, Roma-Stoccarda 2-0: doppietta Pisilli, Gasperini ad un passo dagli ottavi; Pisilli lancia la Roma verso gli ottavi di Europa League, Stoccarda battuto 2-0.

Tsimikas: Vogliamo vincere l'Europa LeagueOggi titolare nel match contro lo Stoccarda, il laterale greco ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro lo Stoccarda ... ilromanista.eu

Roma, Tsimikas: Pronti per questa battaglia, vogliamo vincere l'Europa LeagueL'esterno della Roma Kostas Tsimikas ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro lo Stoccarda. Qual è la principale. tuttomercatoweb.com

72’ Altri due cambi per la Roma: fuori Tsimikas e Pellegrini, dentro Wesley e Dybala LIVE #RomaStoccarda 1-0 #ASRoma #EuropaLeague #UEL x.com

Tsimikas verso l’addio L’avventura di Kostas Tsimikas alla #ASRoma sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Roma e Liverpool sono in contatto per individuare la soluzione migliore per il futuro del terzino sinistro Tra i club interessati spunta il Nottingha - facebook.com facebook