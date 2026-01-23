Trump | su Groenlandia tutti d' accordo

Recentemente, Donald Trump ha fatto notizia con affermazioni riguardanti la Groenlandia, affermando che su questo tema esiste un consenso e che sono in corso negoziati riguardo a possibili operazioni militari o altre azioni. La situazione rimane in evoluzione, con molteplici interpretazioni e approfondimenti ancora da definire. Questo dibattito evidenzia l’importanza di monitorare gli sviluppi diplomativi e strategici relativi alla regione.

10.47 "Possiamo fare operazioni militari, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, e la cosa è in fase di negoziazione.Penso andrà bene". Così, sull'accordo sulla Groenlandia,il presidente Usa ha detto ai cronisti sull'Air Force 1 da Davos. Sull'Ucraina: "Una guerra complessa, che non sarebbe mai dovuta accadere". Volontà di accordo a momenti alternati, "ora penso che entrambi lo vogliano, lo scopriremo". In Venezuela "dobbiamo riprenderci i soldi" del petrolio. Confermati i dazi al 25% a chi commercia con Teheran, a breve attivati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Perché l’accordo Nato-Trump sulla Groenlandia conviene a tutti. Parla CastellaniL’accordo tra la Nato e Trump sulla Groenlandia rappresenta un passo importante nella stabilità e nella cooperazione internazionale.

Trump vuole l'Europa a tutti i costi

Argomenti discussi: Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? La posizione, le risorse e le rotte commerciali; Via ai negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo della sovranità; Groenlandia, Trump: Niente dazi, trovato il quadro per un futuro accordo; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen.

Trump sull'Air Force One: In Groenlandia possiamo fare ciò che vogliamoIl presidente Usa a tutto campo: dalla Groenlandia all'Ucraina, dal Venezuela all'Iran, fino al Board of Peace ... adnkronos.com

Trump: «Non imporrò i dazi per la Groenlandia. Definita la struttura di un futuro accordo con Rutte». Nyt: «Intesa prevede controllo Usa di piccole zone»La presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... leggo.it

Groenlandia, Trump frena la diplomazia: “Possiamo fare quello che vogliamo”. Nielsen: "Nessun accordo senza di noi" Link nel primo commento - facebook.com facebook

#Groenlandia, così l’Ue placa #Trump: minerali artici, armi Usa, levette negoziali. Domani su x.com