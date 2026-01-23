Trump spiega il livido sulla mano | Il dottore dice che sono sano

Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha mostrato un livido evidente sulla mano sinistra. Il presidente ha spiegato che il suo medico ha confermato la sua buona salute, senza ulteriori dettagli. La presenza del livido ha suscitato curiosità, ma Trump ha mantenuto un atteggiamento pacato e diretto nel commentare la situazione.

Un vistoso livido sulla mano sinistra del presidente Donald Trump ha attirato (di nuovo) l’attenzione durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. La macchia scura, chiaramente visibile durante la cerimonia del Board of Peace, ha subito generato domande e speculazioni sulla salute del presidente 79enne, fino a quando Trump stesso ha fornito una spiegazione diretta ai giornalisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da New York Post (@nypost) “L’ho sbattuta contro il tavolo”, ha dichiarato il presidente a bordo dell’Air Force One parlando con la giornalista di CNN Samantha Waldenberg. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Trump e il livido sulla mano: "Ho sbattuto, sto benissimo"

Il giallo del livido sulla mano sinistra di Trump: «L'ho sbattuta contro un tavolo»

