Trump più a sinistra di Mamdani | le due proposte che hanno scioccato la finanza Usa

Recentemente, si è assistito a un confronto inatteso tra due figure politiche molto diverse: Donald Trump e Mahmood Mamdani. Mentre Trump, noto per il suo approccio conservatore, sta adottando misure economiche più interventiste di quanto previsto, Mamdani, eletto sindaco di New York, si presenta con una proposta apertamente socialista. Questa inversione di ruoli ha suscitato sorpresa nel panorama finanziario statunitense.

(Adnkronos) – Donald Trump, presidente repubblicano e miliardario del real estate, sta adottando misure economiche più interventiste di quelle promesse (e non ancora attuate) da Mahmood Mamdani, eletto sindaco di New York con una piattaforma apertamente socialista. E gli annunci sono stati riservati alla platea di Davos, davanti agli uomini più ricchi e potenti del pianeta, molti dei quali direttamente colpiti, o chiamati in causa, da quelle stesse misure. Nel suo intervento al World Economic Forum, Trump ha parlato di due dossier caldi: il debito da carte di credito e l'impennata del costo per comprare casa negli Stati Uniti, causata (anche) dalle incursioni della finanza nel settore.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

