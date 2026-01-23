L’immagine di Trump e NATO scritti sul ghiaccio, senza la presenza della Danimarca, richiama un’intesa basata su basi militari simili a quelle del Regno Unito a Cipro. L’accordo prevede la sovranità sulle aree occupate all’interno del territorio, segnando un possibile nuovo approccio nei rapporti tra alleanze e sovranità nazionale. Questa proposta solleva questioni di strategia e diplomazia internazionale, evidenziando le dinamiche attuali nel contesto geopolitico.

Groenlandia Secondo le indiscrezioni si prevede una cessione di sovranità nello spazio delle basi Usa sul territorio dell’isola artica Groenlandia Secondo le indiscrezioni si prevede una cessione di sovranità nello spazio delle basi Usa sul territorio dell’isola artica Un accordo sul modello delle basi militari del Regno unito a Cipro, con sovranità sul territorio che occupano all’interno del Paese. Questo, secondo dei funzionari informati della discussione fra il segretario generale della Nato Mark Rutte e Donald Trump citate dal New York Times, sarebbe il «quadro di accordo» sulla Groenlandia lodato mercoledì notte da Donald Trump. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Trump-Nato scritto sul ghiaccio, senza la Danimarca

L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la DanimarcaL’Unione Europea ha ribadito che la Groenlandia è parte integrante del suo territorio e che i confini devono rimanere inviolabili, rivolgendosi a Donald Trump.

Groenlandia, Trump esulta sull’accordo Nato: “Accesso totale e senza scadenza”, Danimarca e Nuuk frenanoDonald Trump celebra l’accordo con la Nato sulla Groenlandia, definendolo un accesso totale e senza scadenza.

TRUMP: LA GROENLANDIA CI SERVE PER MOTIVI DI DIFESA. LA RISPOSTA DELLA DANIMARCA

Trump: Lavoriamo sull’accordo, sarà fantastico per gli UsaL'ex presidente USA annuncia un'intesa mentre Rutte e il governo danese chiariscono: La sovranità non è in discussione ... ilfattoquotidiano.it

La svolta di Trump sulla Groenlandia: stop ai dazi e intesa Nato per sempre sull’ArticoA Davos Trump annuncia una svolta sulla Groenlandia: niente uso della forza, stop ai dazi contro l’Europa e intesa con la Nato per la sicurezza dell’Artico. lamilano.it

Per la prima volta l’Europa è stata assertiva, ha tracciato una linea rossa, ha promesso ritorsioni, e ha funzionato. Donald Trump sembra essersi placato. Ha detto di stare lavorando insieme a Mark Rutte, segretario generale della Nato, a un accordo per risolv - facebook.com facebook

A Davos è nato il Board of Peace di Trump, ma vi hanno aderito soprattutto personaggi discutibili, primi tra tutti Putin e Netanyahu, capi di Stato con un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale dell'Aja. Trump ha parlato anche di un Board x.com