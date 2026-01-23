Donald Trump ha intentato una causa contro JPMorgan Chase e il suo amministratore delegato Jamie Dimon, accusandoli di aver chiuso i suoi conti bancari per motivi politici. L’ex presidente richiede un risarcimento di 5 miliardi di dollari, sostenendo che questa decisione avrebbe compromesso i suoi interessi finanziari. La causa si inserisce nel contesto di tensioni tra l’imprenditore e la banca, sollevando questioni sulla natura delle decisioni bancarie in relazione a figure pubbliche.

Donald Trump ha citato in giudizio JPMorgan Chase e il suo amministratore delegato Jamie Dimon chiedendo 5 miliardi di dollari di risarcimento. Secondo il presidente degli Stati Uniti, la banca avrebbe chiuso alcuni suoi conti per ragioni politiche e avrebbe contribuito a escluderlo dal sistema finanziario statunitense. La causa è stata depositata giovedì in un tribunale statale della Florida, nella contea di Miami Dade. Nell’atto si legge che JPMorgan avrebbe informato Trump e diverse società a lui collegate nel febbraio del 2021 dell’intenzione di chiudere i rapporti bancari, concedendo 60 giorni di preavviso prima dell’effettiva cessazione dei conti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump fa causa alla JPMorgan accusandola di aver chiuso i suoi conti per ragioni politiche

