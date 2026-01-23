Donald Trump ha recentemente visitato l’Europa per partecipare al World Economic Forum di Davos. La sua presenza ha suscitato discussioni sui rapporti tra Stati Uniti, Europa e la NATO. In questo contesto, si analizzano le posizioni e le dichiarazioni dell’ex presidente, evidenziando le dinamiche internazionali e le implicazioni per la sicurezza e la cooperazione globale.

Donald Trump in questi giorni è venuto a farsi un giro in Europa, per partecipare al World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Il Commander in Tweet ha parlato per 72 minuti, un lungo intervento durante il quale ha ripetutamente confuso la Groenlandia con l’Islanda, ma questi sono dettagli. Trump è sempre il solito, è sempre fedele a sé stesso. Gioca a Monopoly e rilancia costantemente. E a Davos è tornato ad attaccare l’Europa e la Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump contro l'Europa e la Nato (again)

Leggi anche: Trump: "La Nato non può essere in continua espansione. L'Europa deve pensare alla sua difesa"

Leggi anche: Caracciolo a La7: “Per Trump la Nato non deve espandersi e l’Europa non esiste. Quindi, sono cavoli nostri”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TRUMP CONTRO l’EUROPA

Argomenti discussi: Trump minaccia dazi contro l’Europa se non accetterà di cedere la Groenlandia; Trump, agente del caos, ma l'Europa stavolta deve rispondere al pirata americano: ecco come; Trump revoca i dazi aggiuntivi contro l’Europa per la Groenlandia. E Wall Street festeggia; È il momento per l’Europa di sganciarsi dall’impero americano. Meloni con Trump per interesse.

L'Europa contro Trump pigliatutto: sospeso l'accordo Usa-UeSospeso l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. È in gioco la nostra dignità, afferma l'eurodeputato tedesco Bernd Lange (S&D), a capo della Commissione sulle relazioni commerciali U ... iltempo.it

Groenlandia, Macron: L'Europa unita ha sconfitto Trump e le sue minacceL'unità dell'Europa ha funzionato contro le minacce di Donald Trump. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel ... iltempo.it

L'Europa "unita" e "determinata" ha fermato Donald Trump. All'indomani della tregua su Groenlandia e dazi, tra i leader riuniti a Bruxelles prevale il sollievo per lo scampato scontro commerciale e, insieme, una misurata consapevolezza - sottolineata da Emma - facebook.com facebook

L'Europa dovrebbe rispondere a Trump con grande determinazione e durezza. Io sono un tifoso di Mario Draghi ovunque. Gli Stati europei devono decidere di parlare con una sola voce e non farsi trascinare in una divisione strumentale che avvantaggia sola x.com