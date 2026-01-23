Trump consente l’uso di Tik Tok negli Usa | il social cinese cede alle richieste americane sugli investimenti

Donald Trump ha autorizzato l’uso di TikTok negli Stati Uniti, a seguito di un accordo che prevede la cessione delle attività del social cinese a investitori non cinesi. Questa decisione segna un passo importante nella regolamentazione delle piattaforme digitali di origine asiatica nel contesto statunitense, evidenziando l’interesse per la sicurezza dei dati e la tutela degli utenti.

Donald Trump ha scelto di ammettere l’uso di Tik tok negli Usa, dopo che il social cinese ha scelto di cedere le sue attività negli Usa ad investitori non cinesi. Su Truth, il presidente americano ha scritto: «Sono così felice di aver contribuito a salvare Tik Tok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante». Poi ha aggiunto: « Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi per aver lavorato con noi e aver approvato l’accordo ». Dietro alla possibilità di utilizzare il social, come ha spiegato Trump, c’è anche una questione di consenso politico: «Insieme ad altri fattori è stata determinante per il mio successo tra i giovani elettori nelle elezioni presidenziali del 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

TikTok non è più cinese negli Usa, ByteDacne cede il social agli alleati di TrumpByteDance, società cinese, ha venduto l’80% di TikTok a investitori statunitensi, segnando un cambiamento nella gestione del social nel mercato americano.

ByteDance, società cinese proprietaria di TikTok, ha deciso di cedere l'80% delle quote del social agli investitori statunitensi.

