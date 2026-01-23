Recentemente, Donald Trump ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, un nuovo organismo internazionale volto a gestire conflitti globali e ricostruire Gaza. Questa decisione ha suscitato tensioni con il rappresentante britannico Carney, evidenziando le complessità delle dinamiche diplomatiche attuali. L’episodio riflette le sfide e le controversie che caratterizzano le recenti iniziative di Trump nel contesto internazionale.

Nelle ultime ore Donald Trump ha cancellato l’invito al Canada per entrare nel suo nuovo organismo internazionale chiamato “Board of Peace”, creato per gestire conflitti globali e coordinare la ricostruzione di Gaza. L’annuncio è arrivato tramite Truth Social, dove il presidente ha scritto direttamente al primo ministro canadese Mark Carney che il board stava ritirando l’invito a quello che aveva definito “il consiglio di leader più prestigioso mai assemblato”. Il Board of Peace era stato presentato da Trump al World Economic Forum di Davos come un progetto rivoluzionario. Per farne parte come membro permanente, però, servono un miliardo di dollari, una richiesta che ha fatto sollevare più di un sopracciglio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump “caccia” il Canada dal “Board of Peace”: lo scontro con Carney dopo il discorso a Davos

Meloni verso il ‘no’ al Board of Peace: oggi il possibile incontro con Trump a DavosGiorgia Meloni valuta la sua presenza al Board of Peace dedicato a Gaza, in vista di un possibile incontro con Donald Trump a Davos.

Il presidente Usa Donald Trump inaugura a Davos il suo Board of Peace: “Collaboreremo con l’Onu”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato a Davos il suo nuovo “Board of Peace”, un organismo creato durante il World Economic Forum.

