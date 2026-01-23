A Abu Dhabi si sono svolti colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, segnando un momento di tensione nelle relazioni internazionali. Il Cremlino ha ribadito la richiesta di un ritiro delle forze dal Donbass, raffreddando eventuali spiragli di dialogo e sottolineando la complessità della situazione. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione globale verso il conflitto in Ucraina e le sue evoluzioni diplomatiche.

L'apertura dei colloqui trilaterali ad Abu Dhabi tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si trasforma immediatamente in un complesso duello diplomatico. Nonostante il clima di attesa per l'avvio dei negoziati negli Emirati Arabi Uniti, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha gelato le speranze di una risoluzione rapida ribadendo che la condizione fondamentale per la parte russa resta il ritiro totale delle forze armate ucraine dal Donbass. Una posizione netta che arriva proprio mentre le delegazioni iniziano a confrontarsi su un doppio binario, militare ed economico, per tentare di tracciare una via d'uscita dal conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trilaterale ad Abu Dhabi: il Cremlino gela l'ottimismo di Zelensky e chiede il ritiro dal Donbass

Ucraina, Cremlino: “Incontro Putin-Witkoff costruttivo”. Oggi il trilaterale ad Abu Dhabi – La direttaOggi ad Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale, mentre a Mosca si sono svolti colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner.

Zelensky accusa l’Europa “persa e divisa”, oggi il trilaterale con Usa e Russia ad Abu DhabiIl presidente ucraino Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla coesione dell’Europa, descrivendola come “persa e divisa”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il trilaterale di Abu Dhabi: Oggi primo faccia a faccia tra Russia, Ucraina e Usa; Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confronto; Ucraina: oggi ad Abu Dhabi il trilaterale sulla sicurezza - In Terris; Primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi.

Trilaterale Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: si lavora alla paceSi cerca un accordo per la pace in Ucraina: ad Abu Dhabi il trilaterale tra Kiev, Usa e Russia. Si parla di sicurezza e territori. newsmondo.it

Media, al via il trilaterale a Abu DhabiI colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi sono già iniziati: lo riporta Sky News. Per gli Usa gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner con il segretario dell'Esercito Usa Da ... ansa.it

Il Donbass "sarà al centro del trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia ad Abu Dhabi": lo scrive Axios facebook

Trilaterale ad Abu Dhabi. Il Donbass è il piatto forte al tavolo Ucraina-Russia-Usa x.com