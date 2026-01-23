Trilaterale Abu Dhabi Trump | Putin farà concessioni Spero di salvare molte vite

Oggi ad Abu Dhabi si svolgono i negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, con la partecipazione ufficiale della Russia confermata dopo i colloqui tra Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff. Trump ha dichiarato di aspettarsi che Putin faccia concessioni, auspicando di poter contribuire a salvare molte vite attraverso questi incontri, che rappresentano un passo importante verso la risoluzione del conflitto.

Roma, 23 gennaio 2026 – La Russia ha confermato la sua presenza ai negoziati con Stati Uniti e Ucraina che si terranno oggi ad Abu Dhabi, dopo i colloqui che si sono tenuti nella notte tra Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff.  Parlando con il giornalisti sul volo di rientro dal Forum di Davos, Trump ha sottolineato che – a suo parere – Putin è interessato a raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina, così come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il tycoon ha poi ribadito che l'Europa dovrà essere parte integrante del processo negoziale e che un eventuale accordo sarebbe soprattutto nell'interesse europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

