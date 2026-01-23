Oggi ad Abu Dhabi si svolgono i negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, con la partecipazione ufficiale della Russia confermata dopo i colloqui tra Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff. Trump ha dichiarato di aspettarsi che Putin faccia concessioni, auspicando di poter contribuire a salvare molte vite attraverso questi incontri, che rappresentano un passo importante verso la risoluzione del conflitto.

Roma, 23 gennaio 2026 – La Russia ha confermato la sua presenza ai negoziati con Stati Uniti e Ucraina che si terranno oggi ad Abu Dhabi, dopo i colloqui che si sono tenuti nella notte tra Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff. Parlando con il giornalisti sul volo di rientro dal Forum di Davos, Trump ha sottolineato che – a suo parere – Putin è interessato a raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina, così come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il tycoon ha poi ribadito che l'Europa dovrà essere parte integrante del processo negoziale e che un eventuale accordo sarebbe soprattutto nell'interesse europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trilaterale Abu Dhabi, Trump: “Putin farà concessioni. Spero di salvare molte vite”

Ucraina, primo trilaterale ad Abu DhabiAd Abu Dhabi si tiene il primo incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

Ucraina, Zelensky: “Accordo con gli Usa sulle garanzie di sicurezza”. Ora trilaterale ad Abu Dhabi. Macron: “Abbordato tanker russo”Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ucraina, annullato (per ora) l'incontro tra Trump e Putin a Budapest: i motivi

Argomenti discussi: Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; Zelensky incontra Trump, resta nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi trilaterale Russia-USA-Ucraina - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 07:41; Zelensky: 'Accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza'. Domani trilaterale con Russia-Usa; Dopo la Groenlandia l'Ucraina: i 20 punti con cui Trump può sbloccare tutto.

Mosca: «Incontro con Witkoff molto utile». Oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale Usa, Russia e UcrainaLa prima riunione di un gruppo di lavoro a tre «sulle questioni di sicurezza» è stata annunciata dal Cremlino, dopo la riunione tra Putin e gli inviati Usa, durata circa tre ore e mezzo. Trump si è de ... editorialedomani.it

Il trilaterale di Abu Dhabi: Oggi faccia a faccia tra Russia, Ucraina e UsaGli annunciati colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, previsti tra oggi e domani ad Abu Dhabi, restano appesi a un filo. Sarebbero i primi ... thesocialpost.it

Oggi si terrà ad Abu Dhabi la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza", ha dichiarato il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, sottolineando che l'incontro tra Putin e Witkoff è stato "utile". x.com

Oggi si terrà ad Abu Dhabi la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza", ha dichiarato il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov, sottolineando che l'incontro tra Putin e Witkoff è stato "utile sotto ogni aspetto". - facebook.com facebook