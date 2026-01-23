Trenord ha comunicato un tasso di puntualità dell’83,8%, un dato che si colloca sotto la media nazionale, superiore al 90%. Questa situazione evidenzia problematiche che meritano attenzione, specialmente per i pendolari lecchesi che quotidianamente affrontano ritardi. È importante interpretare correttamente i numeri e non lasciarsi ingannare da annunci ottimistici, considerando le reali condizioni del servizio ferroviario.

Il consigliere regionale del PD: "Trenord cerca di far passare come positivo un dato problematico. La media nazionale è oltre il 90%. L'assessore Lucente dovrebbe stare dalla parte degli utenti, non della partecipata" Trenord cerca di far passare come positivo un numero che non lo è affatto: la puntualità all'83,8% non deve essere un vanto perché, al contrario, è molto problematica e parecchio sotto la media nazionale, il cui dato generale è oltre il 90%, stando ai numeri di Trenitalia. Anche il confronto con il 2024 è fumo negli occhi, perché quello è stato un anno con performance pessime.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Trenord, Fragomeli (PD): "Puntualità all'83,8%: molto sotto la media nazionale. No ai trionfalismi: chiedere ai pendolari lecchesi"La puntualità di Trenord si attesta all’83,8%, un dato inferiore rispetto alla media nazionale, superiore al 90%.

