Trenord e RFI sono al centro di un dibattito acceso, con critiche che evidenziano problemi di puntualità e affidabilità. Dopo le dichiarazioni di Scaramellini, si propone una misura concreta: in caso di ritardo grave, il biglietto dovrebbe essere valido per la corsa successiva. L’obiettivo è migliorare i servizi e garantire un trasporto più efficiente per i pendolari del Nord Italia.

"Vantare l’84% di puntualità è un insulto a chi viaggia nel caos. La misura è colma: se il treno è in grave ritardo, il biglietto valga per la corsa successiva". Questo il pensiero di Jonny Crosio, vicesegretario federale del Patto per il Nord, anche in vista delle Olimpiadi, che replica così alle dichiarazioni rilasciate ieri l’altro dall’ad di Trenord, Andrea Severini. "Leggere sulla stampa di indici di puntualità all’84%, rivendicati addirittura come il miglior risultato dal 2017, mentre i pendolari affrontano quotidianamente odissee, suona come una mancanza di rispetto verso l’utenza - dice Crosio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord e Rfi sono nel mirino . Dopo le critiche di Scaramellini alza la voce Patto per il Nord

