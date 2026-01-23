Oggi, i pendolari della linea Firenze–Viareggio hanno affrontato più di quattro ore di ritardo, evidenziando ancora una volta problemi nella gestione del servizio. La situazione, che si ripete con frequenza, mette in discussione l’efficienza della rete ferroviaria e la capacità di garantire un servizio affidabile ai viaggiatori. Un episodio che sottolinea la necessità di interventi concreti per migliorare la puntualità e la qualità del trasporto pubblico locale.

Lucca, 23 gennaio 2026 – Un’altra giornata da dimenticare per i pendolari della linea Firenze–Viareggio. Guasti sulla linea già dal primo pomeriggio, un investimento mortale e una gestione dell’emergenza giudicata totalmente inadeguata hanno fatto accumulare oltre quattro ore di ritardo, lasciando centinaia di persone bloccate nelle stazioni o addirittura a bordo dei treni, senza bagni, informazioni chiare né alternative per rientrare a casa. Chi viaggia quotidianamente su questa tratta è ormai abituato ai disservizi, ma quanto accaduto mercoledì ha decisamente superato ogni limite. Un 2026 iniziato nel peggiore dei modi: tra scioperi, lavori e guasti tecnici, le difficoltà sembrano essere ormai diventate la norma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, oltre 4 ore di ritardi. “Gestione vergognosa”

Leggi anche: Treni: caos a Roma Termini, ritardi oltre 5 ore

Leggi anche: Investimento mortale sui binari in Calabria, ritardi per i treni oltre le 8 ore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Treni, nel 2025 in Lombardia trasportati 205 milioni di passeggeri; Stop 24 ore treni nord-sud a Firenze per ricostruire un cavalcavia; Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: 39 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato…; Guasto ferroviario ad Ala: treni cancellati o con almeno 3 ore di ritardo.

Treni, investimento sui binari a Firenze Campo di Marte: Alta Velocità, serata di ritardi fino a 2 oreCircolazione ferroviaria temporaneamente sospesa, poi ripristinata. Disagi anche sulla linea Pisa-Genova per un inconveniente tecnico ... lanazione.it

Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze: 24 e 25 gennaio, cosa cambia. Alta velocità e regionali, la guida completaUn fine settimana complicato per gli spostamenti. Circolazione ferroviaria interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi per i lavori al Ponte al Pino e modifiche, anche per i treni ad Alta v ... lanazione.it

Due treni ad alta velocità deragliano in Spagna. 40 morti. Oltre 100 feriti Non è solo cronaca: quando deraglia una linea ad alta velocità, deraglia un pezzo di Europa. Perché questo disastro riguarda infrastrutture, sicurezza e geopolitica. https://www.euroc - facebook.com facebook