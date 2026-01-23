Treni in ripresa dopo le mareggiate ripristinati binari e infrastrutture nella stazione di Catania Centrale

Dopo le recenti mareggiate che hanno interessato la regione, i lavori di ripristino hanno permesso di riattivare i binari e le infrastrutture della stazione di Catania Centrale. La circolazione ferroviaria in Sicilia sta riprendendo lentamente, garantendo un miglioramento nelle connessioni regionali e nazionali. Le operazioni di manutenzione continuano per assicurare la piena funzionalità delle linee e la sicurezza dei passeggeri.

Dopo l'eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi, la circolazione ferroviaria in Sicilia sta gradualmente tornando alla normalità. Domani sarà riaperta con la normale offerta commerciale la tratta Taormina-Catania-Siracusa, mentre la linea Palermo-Catania, già progressivamente riattivata.

