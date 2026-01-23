Treni alta velocità intercity e regionali | sulle ferrovie un fine settimana complicato

Per il fine settimana del 24 e 25 gennaio, i viaggi in treno potrebbero essere influenzati da cancellazioni, modifiche agli orari e limitazioni di percorso. Queste variazioni interessano treni alta velocità, intercity e regionali, rendendo necessario pianificare con attenzione gli spostamenti. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di partire, al fine di evitare inconvenienti e garantire un viaggio più sereno.

Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista, quelle di domani sabato 24 gennaio e di domenica 25, per chi deve muoversi in treno, che si tratti di alta velocità, intercity o regionali. A causa dei lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze.🔗 Leggi su Ternitoday.it Treni alta velocità, intercity e regionali: fine settimana complicato causa lavoriPer il fine settimana del 24 e 25 gennaio, i viaggi ferroviari potrebbero riscontrare disagi a causa di lavori programmati. Treni, investimento a Firenze: fino a 100 minuti di ritardo su Alta Velocità, Intercity e RegionaliA Firenze, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa e successivamente rallentata dalle ore 20, interessando treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Investimento sui binari: caos treni, tra cancellazioni e ritardi; Treni alta velocità Roma-Firenze, ritardi di un'ora: Prima animali, poi persone vicino ai binari; Terremoto tra Faenza e Forlì, la circolazione ferroviaria precedentemente sospesa è tornata regolare; Treni alta velocità, intercity e regionali: fine settimana complicato causa lavori. Treni alta velocità, intercity e regionali: fine settimana complicato causa lavori(Adnkronos) – Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista, quelle di domani sabato 24 gennaio e di domenica 25, per chi deve muoversi in treno, che si trat ... msn.com Treni: ritardi nel weekend per alta velocità, Intercity e regionali. Cosa succede coi lavori al ponte al PinoDevono essere eseguiti alcuni interventi a un cavalcavia ferroviario di Firenze e questo comporta modifiche importanti con l'Italia divisa in due ... today.it Domani, 24 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla tratta nord-sud sarà sospesa per 24 ore per consentire la demolizione e ricostruzione del ponte “Ponte al Pino” vicino a Campo di Marte. Treni Alta Velocità, Intercity e regionali subiranno cancellazioni, devi - facebook.com facebook Alta velocità, l’Italia divisa in due all’altezza di Firenze.Treni ridotti, bus sostitutivi: le info x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.