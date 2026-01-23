Travolta sulla provinciale | disposta perizia sul sistema di frenata dell' auto

Questa mattina a Brindisi, consulenti e difensori si sono riuniti davanti al pm Giovanni Marino per affidare le perizie sul sistema di frenata dell'auto coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita Germana. L'obiettivo è comprendere le cause dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità tecniche o meccaniche. La perizia rappresenta un passaggio fondamentale nell'indagine in corso.

Conferiti gli incarichi ai consulenti tecnici dopo l'incidente che il 19 gennaio scorso è costato la vita alla 76enne Eva Patisso di Oria: un giovane è indagato per omicidio colposo La 76enne di Oria è venuta a mancare lo scorso 19 gennaio sulla provinciale Francavilla Fontana-Oria, travolta da un'Audi dopo essere scesa dall'auto in panne sulla quale viaggiava poco prima insieme al marito Benito e alla figlia Arianna. Il veicolo era guidato da un 23enne oritano (nato a Manduria), indagato per omicidio colposo. Come preventivato, il medico legale Domenico Urso, presente sulla scena subito dopo l'incidente, è stato ufficialmente incaricato per lo svolgimento dell'autopsia sul corpo della vittima.

