Travolge due cani | uno muore identificazione vicina

Un incidente nel centro di Avellino ha coinvolto due cani, causando la morte di uno e gravi ferite all’altro. L’autore del gesto è fuggito senza prestare soccorso, lasciando le forze dell’ordine alla ricerca di chiarimenti e responsabilità. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, in attesa di ulteriori sviluppi e dell’identificazione del conducente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Investe due cani nel centro di Avellino, uccidendone uno e ferendo gravemente un altro, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. E' caccia al pirata che ieri mattina, nella centrale via De Renzi, ha causato la morte sul colpo di un labrador e ferito gravemente un dogo argentino, trasferito in un centro veterinario dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i due animali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali legati al guinzaglio dei rispettivi proprietari. Nel momento in cui si sono incrociati è` sopraggiunta l'auto che li ha travolti in pieno.

