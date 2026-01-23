Trasporto eccezionale | chiusa la A26 tra Arona e Gravellona

È stato disposto il blocco del traffico sulla A26 tra Arona e Gravellona, in direzione Gravellona, dalle 22 di domenica 25 gennaio alle 4 di lunedì 26 gennaio. La chiusura è necessaria per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Si consiglia di valutare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica durante il periodo di limitazione.

Chiuso un tratto della A26 per consentire un transito eccezionale.Dalle 22 di domenica 25 alle 4 di lunedì 26 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si consiglia di percorrere la SS33 del.

