Trasporti Napoli quattro linee bus cambiano il percorso fino al 6 marzo

Da gennaio a marzo 2026, alcune linee bus di Napoli subiscono variazioni temporanee. L’ANM ha annunciato che, per consentire i lavori di rifunzionalizzazione del sistema fognario di San Giovanni, le linee 173A, 194, 254 e 455 cambieranno percorso dal 26 gennaio al 6 marzo. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali modifiche agli orari prima di pianificare gli spostamenti.

Anm informa che per l'istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione predisposto per consentire lavori di "Rifunzionalizzazione del sistema fognario di San Giovanni", a partire dal 26012026 e programmaticamente fino al 06032026 le linee 173A – 194 – 254 – 455 variano il percorso.

Trasporti Napoli, dal 16 gennaio dieci linee bus cambiano percorso: tutte le variazioniA partire dal 16 gennaio 2026, alcune linee di trasporto pubblico a Napoli subiranno variazioni di percorso.

Trasporti Napoli, cambiano gli orari per 28 linee bus: l'elenco completoA Napoli, con l'inizio del nuovo anno, sono in vigore nuove modifiche agli orari di 28 linee di trasporto urbano, comunicato dall'Anm.

Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, Circumvesuviana a rischioPrimo sciopero dei trasporti del 2026 previsto a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha proclamato, infatti, un'agitazione del personale divisione ferro e del personale viaggi ... napolitoday.it

Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia: tutte le informazioniL’EAV ha annunciato uno sciopero di 24 ore per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, che coinvolgerà il personale viaggiante delle linee Vesuviane ... dire.it

