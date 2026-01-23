Trasporti | Busitalia Fs acquisisce gruppo City Sightseeing Italia

Busitalia, società di Trenitalia e parte del gruppo Fs, ha annunciato l’acquisizione di City Sightseeing Italia, gruppo specializzato in servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. Questa operazione mira a rafforzare l’offerta di mobilità integrata e a migliorare i servizi di trasporto per turisti e cittadini, contribuendo allo sviluppo di soluzioni di mobilità più sostenibili e integrate sul territorio nazionale.

Busitalia, la società di Trenitalia appartenente al gruppo Fs e specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha recentemente annunciato l’acquisizione del gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. Questa operazione si inserisce tra le iniziative di integrazione verticale previste dal piano strategico del gruppo Fs, il quale mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. “Con l’acquisizione del gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

