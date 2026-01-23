Trasformare l’ansia per vivere al meglio è possibile Parola dello psicologo Steve Biddulph Nel suo ultimo libro spiega come fare

Trasformare l’ansia in uno strumento di crescita è possibile, come spiega lo psicologo Steve Biddulph nel suo ultimo libro. L’ansia, un disturbo psicologico comune, può influire sulla qualità della vita, soprattutto tra giovani e donne. Comprendere le cause e adottare strategie efficaci può aiutare a viverla meglio, favorendo il benessere mentale e un approccio più sereno alle sfide quotidiane.

L ’ansia è un disturbo psicologico che può avere un impatto significativo sulla salute mentale. Secondo il Ministero della Salute, ansia e depressione sono tra le problematiche più diffuse, specialmente tra i giovani e le donne. Dopo la pandemia, si è registrato un aumento del 25% dei casi, fino a coinvolgere circa 16 milioni di italiani. Ma far fronte alla propria ansia è possibile. Parola di Steve Biddulph, psicologo, educatore e autore di numerosi best seller. È arrivato in libreria il suo ultimo libro, “Mente Selvaggia: Trasforma l’Ansia e Vivi Intensamente una Vita Piena di Amore” (Verduci Editore). 🔗 Leggi su Iodonna.it

