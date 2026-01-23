Il Benevento 5 si prepara alla trasferta pugliese, affrontando il Defender Giovinazzo domani alle 16 al PalaPansini. La squadra di mister Scarpitti punta a consolidare la posizione in classifica, affrontando l’impegno con attenzione e strategia. Renoldi sottolinea l’importanza di giocare con intelligenza, evitando distrazioni e mantenendo concentrazione. Un incontro che richiede attenzione e determinazione per ottenere un risultato positivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Trasferta pugliese per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti sarà ospite domani, alle ore 16, del Defender Giovinazzo al PalaPansini. Pierluigi Minardi di Cosenza e Ionu? Cristea di Albano Laziale dirigeranno l’incontro, mentre Stefano Prisco di Lecce sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – Veniamo da una partita un po’ particolare contro il Soverato – dice Vitor Renoldi.- La squadra avversaria ha avuto dei problemi durante la settimana, poi è arrivata qui con giocatori nuovi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasferta pugliese per il Benevento 5, Renoldi: “Serve intelligenza”

Leggi anche: Il Benevento 5 torna a vincere in trasferta

Leggi anche: Volley Femminile A2. Trasferta pugliese per Volley Modena. Sono punti pesantissimi per la salvezza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Trasferta della Puglia a Miami, indaga la Corte dei conti: ipotesi danno erariale per 310 mila euro; La lunga trasferta di Fasano chiude la prima fase della Clai- Cavalli: Vogliamo una prestazione di livello; Pugliapromozione a Miami: trasferta esosa, ancora tutta da spiegare; La Domotek Volley vola in Puglia per il big match contro Castellana Grotte sognando il sorpasso.

Eccellenza Pugliese: Maglie – Brindisi con divieto di trasferta per i tifosiBRINDISI – La partita non è come tante altre. Maglie – Brindisi è un crocevia per i biancazzurri che alla giornata successiva incroceranno il Bisceglie capolista al Fanuzzi. Arrivare nella condizione ... trnews.it

Rischio di scontri tra i tifosi del Lecce e del Brindisi, prefetto dispone divieto di trasfertaIl provvedimento è stato adottato per la partita del campionato di Eccellenza in programma a Maglie, domenica, tra la squadra locale e la formazione biancazzurra ... brindisireport.it

Eccellenza Pugliese: per la gara Maglie - Brindisi è stato disposto il divieto di trasferta ai tifosi biancazzurri - facebook.com facebook

BASKET, DR1 PUGLIA, 14^ GIORNATA, PIELLE MATERA SFIDA IN TRASFERTA INVICTA MOLFETTA x.com