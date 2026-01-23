A Okmulgee, in Oklahoma, un uomo è stato arrestato dopo aver trascinato il cane per il collare, causandogli gravi danni. L’animale versava in condizioni così critiche da aver fatto temere il peggio, addirittura l’eutanasia. L’incidente è avvenuto durante le festività natalizie, evidenziando la necessità di tutelare il benessere degli animali e di intervenire contro ogni forma di maltrattamento.

A Okmulgee, in Oklahoma, un uomo è stato arrestato per avere quasi ucciso un cane. La terribile storia è accaduta durante il periodo delle festività natalizie. Una donna ha visto l’uomo che trascinava lungo un marciapiede il cagnolino, afferrandolo dal collare. L’animale faticava a respirare e la signora ha deciso di chiamare subito il 911. Dopo una serie di telefonate, la polizia si è recata sul posto. L’uomo è stato arrestato e incriminato per maltrattamento aggravato di animali, un reato penale. Per il cucciolo, invece, è iniziata la corsa disperata verso la clinica veterinaria più vicina. Le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto da spingere i medici a valutare l’eutanasia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trascina il cane per il collare tanto da in condizioni gravissime: “L’animale era ridotto così male che abbiamo pensato all’eutanasia”

