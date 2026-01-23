Tragico pomeriggio nelle campagne di Ugento | muore schiacciato da un tronco d’ulivo

Nel pomeriggio di oggi, nelle campagne tra Ugento e Taurisano, si è verificato un incidente mortale. Un uomo di 53 anni, Walter Basile, durante lavori di potatura in un uliveto, è rimasto vittima di un incidente: è stato schiacciato da un tronco d’ulivo. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia della vittima in un momento di grande dolore.

UGENTO – Tragedia nel pomeriggio in un uliveto in una zona rurale tra Ugento e Taurisano: un uomo di 53 anni, Walter Basile, che stava effettuando dei lavori all'interno di un terreno, è morto mentre era intento a svolgere alcune operazioni di potatura e messa in sicurezza di un albero.Le.🔗 Leggi su Lecceprima.it Salento, tragico incidente nelle campagne: un uomo muore schiacciato da un alberoUn incidente mortale si è verificato nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di Walter Basile, 53 anni.

