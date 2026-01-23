Traffico Roma del 23-01-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 23 gennaio 2026, si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma. La via di Porta Furba è chiusa tra via Tuscolana e via degli Oppii a causa del deterioramento del cavalcavia del Mandrione, con interdizione anche del passaggio pedonale. Rallentamenti si verificano in via Umberto Biancamano, sul Corso di Francia e sulla Tangenziale Est, a causa di incidenti e lavori in corso. Alcune arterie sono chiuse temporaneamente durante la notte.

Luceverde Roma trovato il chiusa la via di Porta Furba tra via Tuscolana in via degli oppii a causa del deterioramento del cavalcavia del Mandrione interdetto anche il passaggio pedonale possibili disagi in zona un incidente rallenta il traffico in via Umberto Biancamano in prossimità di via Emanuele Filiberto rallentamenti per incidente anche sul Corso di Francia all'altezza di via Sassi di San Giuliano via di Conca d'Oro in prossimità di Piazza Conca d'Oro sul raccordo ancora qualche rallentamento in carreggiata esterna tra la verde Tina la via Casilina code sulla tangenziale est da Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni più avanti alti rallentamenti tra Prenestina e Castrense sulla tangenziale est per lavori nella galleria nuova circonvallazione interna resto è chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 domani mattina il tratto compreso tra via 24 Roma Teramo è l'uscita in via Nomentana nelle due direzioni

