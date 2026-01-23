Il traffico a Roma il 23 gennaio 2026, alle ore 18:30, presenta diverse criticità. La chiusura di via di Porta Furba tra via Tuscolana e via dei Pioppi, a causa del deterioramento del cavalcavia del Mandrione, causa disagi e passaggi pedonali interdetti. Rallentamenti si registrano anche sulla via Appia, via Tuscolana e sulla tangenziale est. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito di Luceverde Roma.

Luceverde Roma trovato il chiusa la via di Porta Furba tra via Tuscolana & via dei Pioppi a causa il deterioramento del cavalcavia del Mandrione interdetto anche il passaggio pedonale i disagi in zona un incidente rallenta il traffico sulla via Appia in prossimità di via di Vigna Fabbri e verso Largo dei Colli Albani rallentamenti poi per incidente anche sulle via Tuscolana 3 a Viale Marco Fulvio Nobiliore e via Statilio Tauro verso il centro città senza situazione a Tor Tre Teste con lentamente altezza di via Walter Tobagi sull'accordo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina via Casilina rallentamenti anche la carreggiata interna dall'uscita della Cassia Roma nord e proseguendo oltre all'incremento della Bufalotta e Tor Bella Monaca cose poi sulla tangenziale est di Roma Tre corso Francia in via Salaria verso San Giovanni è più avanti al allentamenti tra prendersi le viale Castrense sempre per traffico Colle sulla Flaminia tra Tor di Quinto e raccordo in uscita da Roma traffico della Pontina con rallentamenti e code tra Cristoforo Colombo e raccordo verso Latina di queste latte notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-01-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità.

Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18:30Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Blocco traffico Roma 18 gennaio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Traffico Roma del 23-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa via di Porta Furba Tuscolana & via dei Pioppi a causa del ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 23-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati auto in fila sulla A1 Roma Napoli a causa del traffico intenso tra i bimbi A24 roma-teramo e Valmontone verso Napoli file ... romadailynews.it

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l’operativo per l’estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aume - facebook.com facebook