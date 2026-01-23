Alle ore 14:30 del 23 gennaio 2026, si registrano diverse variazioni alla viabilità di Roma. Lavori in corso in via di Porta Furba, via Trionfale, e Corso Francia, con deviazioni e modifiche alle linee di trasporto pubblico. Si segnala anche la chiusura temporanea di via dell’Isola Farnese a causa di uno smottamento. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti dettagliati e percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori in via di Porta Furba la strada è chiusa al traffico tra via Tuscolana e via degli Oppi sono deviate le linee 409 n 409 per lavori di scavo è chiusa via Trionfale da via Aristide Gabelli in direzione del grande raccordo anulare fino alla stazione FS San Filippo Neri Sono modificate le linee 907 998 999 e ci sei per lavori di manutenzione stradale in Corso Francia a via tembien e Lungotevere Flaminio divieto di transito sulla carreggiata da viale Tiziano a Corso Francia chiusura temporanea di via dell'Isola Farnese per uno smottamento tra via Riserva campetti Avvia del Prato della Corte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-01-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

Traffico Roma del 14-01-2026 ore 14:30Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l’operativo per l’estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aume - facebook.com facebook