Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 23 gennaio 2026 presenta diverse congestioni. La carreggiata interna del raccordo registra code tra P e Ardeatina, mentre sulla carreggiata esterna si segnalano rallentamenti tra Casilina e La Rustica. Traffico intenso anche sulla Roma L'Aquila, sulla via Flaminia, Salaria e sulla via Pontina. Per aggiornamenti più dettagliati, consultare il sito di Roma.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra P ed Ardeatina ed ancora tra Laurentina e Pontina code anche sulla carreggiata esterna tra Casilina e La Rustica trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale trafficata la Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio traffico in coda sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-01-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali.

