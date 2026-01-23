Traffico Lazio del 23-01-2026 ore 09 | 30

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sul traffico nel Lazio alle 09:30 del 23 gennaio 2026: la rete autostradale presenta condizioni complessivamente scorrevoli, con alcune criticità sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia e sulla tangenziale est di Roma, dove si registrano code a causa di lavori e incidenti. Chiusi alcuni tratti, tra cui il tratto tra Tina superiore e Belmonte Castello, con termine previsto per il 15 marzo.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio coda invece sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia verso Latina segnalato anche un incidente intenso traffico a Roma sulla tangenziale est con code tra via dei Campi Sportivi e via delle Valli in direzione San Giovanni in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto tra Tina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo per lavori notturni risultato della Roma Napoli resterà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Frosinone in uscita per il traffico proveniente da Roma è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale

