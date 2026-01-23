Traffico internazionale di cocaina arrestato a Dubai

Un uomo di 39 anni di nazionalità albanese è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, su ordine della giustizia veneziana. È ricercato per sospetti di coinvolgimento nel traffico internazionale di cocaina. L’arresto rientra in un’operazione volta a contrastare il narcotraffico transnazionale.

È stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un 39enne di nazionalità albanese ricercato dalla giustizia veneziana per narcotraffico. A suo carico c'è una doppia condanna definitiva, per un totale di 8 anni e 7 mesi di carcere, per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Cocaina, scoperto traffico internazionale: 4 arrestiLa polizia di Bologna ha effettuato quattro arresti nei confronti di italiani ritenuti coinvolti in un traffico internazionale di cocaina.

Autista arrestato a Rieti per traffico di droga, viaggiava con 111 kg di cocaina nascosti nel tirUn autista è stato arrestato a Rieti dalla Polizia Stradale di Roma Nord, con 111 kg di cocaina sequestrati nel suo tir.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ANTONIO POMPILIO – La Storia del Reggente del Clan Amato Pagano

Argomenti discussi: Cocaina, scoperto traffico internazionale: 4 arresti; Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni; Banda del narcotraffico, un anno e mezzo al corriere che fuggì in Spagna; Droga, smantellata rete criminale internazionale: arresti anche a Bergamo.

Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: «Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni»«Sturl one», un’operazione internazionale curata dalla polizia di Reggio Emilia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna coordinandosi con le varie procure italiane coinvolte e le polizie s ... corrieredibologna.corriere.it

Cocaina purissima nascosta in sacchi di juta: sequestrate oltre due tonnellateUn colpo durissimo ai traffici internazionali di droga è stato inferto nel porto di Genova, dove la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre due tonnellate di ... savonanews.it

Traffico internazionale di droga, arresti anche in provincia di Brescia facebook

DALMACIJA SOSTITUISCE MARKO POLO Nel 2026 #Jadrolinija ritirerà il traghetto #MarkoPolo costruito nel 1973, dalle rotte internazionali della compagnia verso l'Italia . #Dalmacjia assumerà un ruolo centrale nel traffico internazionale verso l'Italia . . #pazz x.com