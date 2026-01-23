Durante una diretta Instagram, Brahim Baya e Davide Piccardo hanno discusso di un possibile nuovo soggetto politico, lasciando intuire la volontà di incidere nel panorama elettorale. Nel frattempo, i leader del movimento continuano a criticare il Giornale, alternando toni di vittimismo e allusioni, mentre si rivolgono con ammiccamenti alla propria platea. Un momento di riflessione sul futuro politico e sulla strategia comunicativa adottata.

Ridono, fanno qualche nome, ammiccano alla platea. Brahim Baya, predicatore torinese, e Davide Piccardo, direttore de La Luce News, durante una diretta social su Instagram, lasciano intendere che i tempi siano maturi per la nascita di un «soggetto» politico o comunque portatore di un «peso elettorale». Nel farlo è Piccardo - il più esplicito nel rivendicare un futuro protagonismo politico delle nuove generazioni musulmane - a citare «Giulia». Dice che li sta «ascoltando». Solo che quella Giulia è Giulia Sorrentino, cronista del Giornale, da anni in prima linea nel raccontare rischi e pericoli dell'estremismo islamico e i legami tra una parte del mondo musulmano in Italia e Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra vittimismo e allusioni i leader del movimento attaccano ancora il Giornale

