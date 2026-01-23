Il Tour Down Under 2026 prosegue con Welsford che si impone nella terza tappa allo sprint. La classifica generale rimane invariata ai piani alti, confermando le posizioni di testa. La competizione si mantiene aperta e puntuale, offrendo agli appassionati un appuntamento di grande equilibrio.

Sam Welsford ha messo la sua firma sulla terza tappa del Tour Down Under 2026 con una volata di rara potenza. L’australiano della INEOS Grenadiers ha letto alla perfezione il finale, sfruttando un lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatenando uno sprint che non ha lasciato scampo alla concorrenza. Alle sue spalle hanno dovuto accontentarsi delle piazze d’onore il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e l’altro australiano Lewis Bower (Groupama-FDJ United), battuti sul filo dalla progressione secca del velocista di casa. La frazione, lunga 140,8 chilometri da Henley Beach a Nairne, ha offerto un percorso tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Down Under 2026, Sam Welsford fa sua la terza tappa allo sprint. Classifica generale immutata ai piani alti

