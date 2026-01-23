Toscana il menù per Gaza a scuola è un flop

Il progetto "Sapori per la pace" che propone piatti etnici nelle mense scolastiche di alcuni istituti della provincia di Firenze, Prato e Lucca è diventato un caso quando sono arrivati i numeri degli sprechi. Circa il 90% dei piatti non viene consumato e, quindi, finisce nella spazzatura. Ciononostante, il progetto continuerà. I prossimi appuntamenti? L'11 febbraio è previsto il menù ucraino mentre il 10 aprile verranno cucinati piatti tipici del Sudan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il menù per Gaza arriva nelle scuole in Toscana: esplode la polemica politicaIn Toscana, le mense scolastiche hanno introdotto un menù ispirato alla tradizione palestinese nell'ambito del progetto

Il menù per Gaza alle elementari finisce nella spazzatura al 90%. In Toscana l’ideologia pro-Pal rimane indigestaIl menù scolastico per Gaza destinato alle scuole elementari viene scartato in larga misura, con circa il 90% di rifiuti.

Menù palestinese a scuola, gli studenti mangiano felafel e scoppia la polemica: «Ideologia sulla pelle dei bambini»I 'sapori per la pace' sollevano burrasca. Succede in Toscana, come riporta il Tirreno. Giovedì 11 dicembre in alcune scuole della provincia di Firenze, Prato e Lucca sono stati serviti piatti di ... corriereadriatico.it

