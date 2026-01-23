Torre donna trovata a terra in una chiazza di sangue | morto il cane che era con lei

Una donna di circa 80 anni è stata trovata a terra, in una pozza di sangue, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio a Torre, in Viale Grande. Accanto a lei è stato rinvenuto il suo cane, deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La scena ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire quanto successo.

Una donna di circa 80 anni è stata trovata a terra, in un lago di sangue a Torre. È successo nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio in vial Grande, intorno alle 16. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in gravi condizioni. Morto il cane che era con lei. Non si conoscono al momento le cause. Sul posto la Squadra Volante della polizia, i sanitari del 118 e la polizia scientifica per i rilievi. Secondo le prime testimonianze la donna non sarebbe stata investita da un'automobile. Quando sono arrivati sul posto la donna era cosciente. Tutte le ipotesi sono al vaglio da parte delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: “Galleggiava a pancia in su con una chiazza di sangue attorno a lui, pensavo fosse morto”: bagnino sopravvive all’attacco di uno squalo, ecco come ci è riuscito

Leggi anche: Donna trovata senza vita in strada, accanto a lei una pistola. Chi era Barbara e cosa è successo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Morta Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa a Siena: il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia.

Donna russa trovata morta a Bari(ANSA) - BARI, 9 GIU - Una badante russa e' stata trovata morta in un appartamento di Torre a Mare, a Bari. Si chiamava Ylenia ed aveva 45 anni. La donna, durante la notte avrebbe avuto un a forte ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torre Annunziata. Tragedia di Santo Stefano, donna precipitata da un palazzo in via Quattro Giornate, inutili i soccorsi. La vittima aveva 42 anni - facebook.com facebook