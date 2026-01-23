torna sere nere | il karaoke-show firmato trashick che fa cantare milano

Trashick, il collettivo milanese noto per i suoi eventi di intrattenimento, torna a Milano con “Sere Nere”, un nuovo episodio del loro karaoke-show al Circolo Magnolia. Dopo 15 anni di esperienza, Trashick continua a proporre serate coinvolgenti e divertenti, offrendo al pubblico un’occasione per cantare e socializzare in un’atmosfera informale. L'appuntamento si svolgerà in una location nota e apprezzata, garantendo un’esperienza autentica e partecipativa.

Milano, 22 gennaio 2026 - Trashick, il collettivo milanese che da 15 anni trasforma ogni serata in uno show, torna sul palco del Circolo Magnolia (Via Circonvallazione Idroscalo 41, Novegro Tregarezzo - MI) con uno dei suoi appuntamenti più coinvolgenti: Sere Nere – La notte in cui perderai la

