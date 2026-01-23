L’Appennino toscano si presenta avvolto da una coltre di neve, come mostrano le immagini di questa mattina. La presenza di neve apre la possibilità di attività sciistiche per il fine settimana, offrendo condizioni favorevoli agli appassionati. La situazione, monitorata dalle autorità locali, indica un miglioramento delle condizioni climatiche nella zona, rendendo l’area più accessibile e adatta alle escursioni sulla neve.

Firenze, 23 gennaio 2026 – L’ Apppennino toscano si imbianca nella mattinata di venerdì 23 gennaio. E questo è il preludio a un bel weekend di sci per gli appassionati. Le previsioni del Lamma Toscana erano state chiare: intorno ai 1300 metri, per effetto della perturbazione che sta attraversando la Toscana, possono cadere fiocchi bianchi. Previsione che puntualmente si è verificata. Fitta la nevicata che interessa l’Abetone, con le piste che si imbiancano. Fiocchi bianchi in Garfagnana. Neve anche in Garfagnana. Le webcam mostrano la prima spolverata della mattina a San Pellegrino in Alpe, a 1500 metri di quota, il paese toscano più alto, nel comune di Castiglione di Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la dama bianca: c’è la neve sull’Appennino toscano, le foto e la situazione

Leggi anche: Arriva la neve (e il freddo), fiocchi su Bergamo e in Valtellina. Prima imbiancata anche sull’appennino toscano. Dove nevica nel weekend – Foto e Video

Prolungata l’allerta arancione per vento e mareggiate, sull’Appennino sud torna la neveL’allerta arancione per vento e mareggiate è stata prorogata sull’Appennino sud, mentre una nuova perturbazione atlantica interessa la Toscana fino a sabato mattina, portando forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, comprese le isole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Meteo: torna la Neve in pianura al Nord. Ecco dove scenderà e cos'è il ''cuscino freddo''; La leggenda della dama bianca: dove appare e perché ancora oggi mette inquietudine; Neve e ghiaccio in strada: a Novi Velia si opta per la chiusura temporanea della strada Ponte Torna–Frazione Monte Sacro; Neve e ghiaccio in strada: a Novi Velia si opta per la chiusura temporanea della strada Ponte Torna-Frazione Monte Sacro.

La leggenda della dama bianca: dove appare e perché ancora oggi mette inquietudineA Trieste ci sono storie che non si leggono nei libri di scuola e non hanno una data precisa. Si raccontano piano, spesso la sera, magari camminando o parlando tra conoscenti. La leggenda della dama b ... triestecafe.it

Meteo: torna la Neve in pianura al Nord. Ecco dove scenderà e cos'è il ''cuscino freddo''La dinamica: la formazione del cuscino freddo Il ritorno della neve a quote pianeggianti è legato a un meccanismo classico della meteorologia invernale padana: la formazione del cuscino freddo. A pa ... ilmeteo.it

21.01.2026 ore 19.30 LA DAMA TORNA A FAR VISITA A CASA LIGURIA No domani, che sarà giornata interlocutoria e di preparazione, ma certamente beverdì, giornata in cui la Dama tornerà calpestabile, e che sancirà la fine dei firmacopie... Coincidenze I facebook