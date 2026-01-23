Torna il rosso lucido e spunta il bianco | il video della nuova Ferrari SF-26

La Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova SF-26, il modello che accompagnerà la scuderia nella prossima stagione di Formula 1. In attesa del debutto nel Gran Premio di Melbourne, i piloti Hamilton e Leclerc hanno già testato la vettura sul circuito di Fiorano. Questa innovativa monoposto rappresenta l’impegno di Maranello nel competere ai massimi livelli e nel cercare di ottenere nuovamente il titolo mondiale.

La Ferrari ha svelato la nuova SF-26 che proverà a riportare il titolo a Maranello. Hamilton e Leclerc hanno potuto fare qualche giro nella pista di Fiorano, in attesa di esordire nella prima gara del Mondiale di Formula 1 in programma a Melbourne l'8 marzo. La Ferrari SF-26 rappresenta il primo modello sviluppato secondo le nuove normative regolamentari, segnando un nuovo inizio per la Scuderia. Domani, venerdì 23 gennaio, Sky trasmetterà in diretta la presentazione della Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1.

