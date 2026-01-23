TNA | Trey Miguel ritorna dopo il licenziamento dalla AEW firmato un nuovo contratto

Trey Miguel è tornato in TNA Wrestling dopo il periodo in cui aveva lasciato l’AEW. Durante l’ultimo episodio di iMPACT, ha fatto il suo ingresso nel Feast or Fired match, annunciando così il suo ritorno ufficiale. Con un nuovo contratto firmato, Miguel riprende la propria attività nel roster della federazione, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

Trey Miguel è ufficialmente tornato in TNA Wrestling. Il wrestler ha fatto il suo ritorno a sorpresa durante l’episodio di iMPACT di stanotte, presentandosi nel corso del tradizionale Feast or Fired match e firmando un nuovo contratto con la federazione. Il ritorno durante il Feast or Fired. L’apparizione di Miguel è stata annunciata dal commentatore Tom Hannifan, che ha confermato in diretta il rinnovo contrattuale del wrestler con la TNA. Nel match, Miguel è riuscito ad agguantare una delle quattro valigette in palio, unendosi a Eric Young, Steve Maclin ed Eddie Edwards tra i vincitori della stipulazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni, svelato il motivo dell'assenza

