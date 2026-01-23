Oggi, 23 gennaio 2026, Tim ha riscontrato problemi di connessione Internet sia sulla rete fissa che su quella mobile a partire dalle 9.30. La situazione ha causato disagi agli utenti, che segnalano interruzioni e lentezze nella navigazione. Si tratta di un episodio che interessa diverse zone, con l’azienda al lavoro per ripristinare la normale funzionalità.

Roma, 23 gennaio 2026 – Da circa le 9.30 di questa mattina, venerdì 23 gennaio, Tim sta registrando numerosi problemi di connessione Internet, sia su rete fissa che mobile. Il sito Downdetector.it, che monitora il funzionamento dei principali operatori di settore, ha già ricevuto oltre duemila segnalazioni da parte degli utenti, con quasi il 50% di queste relative a I nternet fisso, seguito da mobile (27%) e wifi (25%). “Internet va e viene ogni minuto”, scrivono dalla provincia di Macerata. Altri: “Funzionano solo i dati mobili ma non sempre”. La regione da cui proviene la maggior parte degli avvisi di malfunzionamento sono le Marche, con le aree di Ancona, Jesi, Pesaro e San Severino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tim down, problemi alla connessione Internet oggi 23 gennaio: cosa sta succedendo

Tim down oggi 23 gennaio, problemi con la connessione: cosa sta succedendo a internet fisso e mobileIl 23 gennaio, Tim sta affrontando problemi di connessione che interessano sia la rete fissa che quella mobile.

Vodafone down oggi 17 dicembre, problemi di linea e connessione internet: cosa sta succedendoIl 17 dicembre si registrano disservizi Vodafone in Italia, con problemi di linea e connessione internet.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: X in down a livello globale: segnalazioni di disservizi | Risolto; WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate; Poste Italiane down: l'app non va in tutta Italia | Risolto; Soudal Quick-Step, Tim Merlier: Il ginocchio non mi dà più fastidio, ma la preparazione non è andata come avrebbe dovuto.

Tim down, problemi alla connessione Internet oggi 23 gennaio: cosa sta succedendoCentinaia di segnalazioni a partire dalle 9.30 del mattino, molte dalle Marche e dalle grandi città. Disservizi soprattutto alla rete fissa ... quotidiano.net

TIM down oggi 23 Gennaio 2026: segnalati problemi con internet fisso e mobileDisservizi diffusi per TIM il 23 gennaio: internet fisso e mobile in tilt in molte città, nessun commento ufficiale dall'operatore. tech.everyeye.it

Da circa un'ora stiamo ricevendo segnalazioni di problemi con Yahoo Mail. Per lo stato dei servizi in tempo reale e inviare una segnalazione, seguite il link qui sotto https://www.assistenza-clienti.it/yahoo/down/ #Yahoo #yahoomail il Post Corriere Adriatico.it facebook

X down in tutto il mondo, problemi anche per l'AI di Grok: cosa succede x.com