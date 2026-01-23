Tim down oggi 23 gennaio problemi con la connessione | cosa sta succedendo a internet fisso e mobile

Il 23 gennaio, Tim sta affrontando problemi di connessione che interessano sia la rete fissa che quella mobile. Molti utenti segnalano disservizi e difficoltà nell'accesso a internet. Questi inconvenienti temporanei stanno causando interruzioni nelle comunicazioni e nell’utilizzo dei servizi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni sulla situazione e sulle eventuali tempistiche di risoluzione.

