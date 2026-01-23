Il 23 gennaio 2026 si sono verificati disservizi diffusi sulle reti di telefonia e internet in varie aree dell’Italia. Questa interruzione ha causato problemi di connessione e comunicazione per molti utenti. Di seguito, analizzeremo le cause e le eventuali soluzioni adottate per ripristinare il servizio.

Nella mattinata del 23 gennaio 2026 si sono registrati disservizi diffusi sulle reti di telefonia e internet in diverse zone d’Italia. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo dei servizi di Tim, Vodafone e WindTre. Le informazioni disponibili si basano esclusivamente sulle segnalazioni degli utenti raccolte dal sito Downdetector. Non risultano comunicati ufficiali da parte delle aziende coinvolte. Tim è l’operatore più colpito, con un picco di segnalazioni che ha raggiunto quota 2.500 intorno alle 10:40. La maggior parte dei problemi indicati dagli utenti riguarda la connessione internet da rete fissa, che rappresenta circa la metà delle segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tim down il 23 gennaio: cosa sta succedendo alla connessione

Disservizi diffusi per TIM il 23 gennaio: internet fisso e mobile in tilt in molte città, nessun commento ufficiale dall'operatore. https://tech.everyeye.it/notizie/tim-down-oggi-23-gennaio-2026-segnalati-problemi-internet-fisso-mobile-855262.htmlutm_medium= - facebook.com facebook

