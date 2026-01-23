ByteDance, società cinese proprietaria di TikTok, ha deciso di cedere l’80% delle quote del social agli investitori statunitensi. Questa operazione segna un cambiamento nella gestione del popolare social, che in passato ha suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy. La nuova configurazione mira a rafforzare la presenza di TikTok negli Stati Uniti, mantenendo la piattaforma accessibile agli utenti locali.

La società cinese ByteDance ha raggiunto un accordo con diversi investitori statunitensi per cedere l’80% delle sue quote di TikTok, tra i social più utilizzati nel Paese. Verrà fondata una nuova joint venture, a cui parteciperanno tra gli altri società come Oracle, Mgx e Silver Lake, oltre che all’imprenditore Michael Dell. La cessione di TikTok era stata imposta nel 2024 da una legge passata dall’amministrazione Biden. Il governo statunitense temeva che ByteDance avesse legami troppo stretti con Pechino e che potesse usare il social per influenzare l’opinione pubblica. Tra i nuovi proprietari ci sono ora molti imprenditori vicini al presidente Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - TikTok nono è più cinese negli Usa, ByteDacne cede il social agli alleati di Trump

Il “Trump cinese” è virale sui social: Ryan Chen, il cinese che imita Trump, conquista milioni di follower su TikTokRyan Chen, noto come il “Trump cinese”, sta catturando l’attenzione sui social media grazie alle sue imitazioni di Donald Trump su TikTok.

TikTok firma l'accordo per salvare l'app: come funzionerà il social negli UsaDopo intense trattative, TikTok ha raggiunto un accordo con l'amministrazione statunitense, garantendo la continuità della piattaforma negli USA e scongiurando il blocco imminente.

TikTok spiega come verificherà l’età degli utenti in EuropaTikTok ha spiegato come intende applicare esperienze adatte all'età degli utenti in Europa con nuovi tipi di controlli ... tuttotech.net

TikTok rafforza la verifica dell’età in Europa e introduce più controlli per gli under 13TikTok rafforza la verifica dell’età in Europa con sistemi automatici e moderatori per individuare e rimuovere gli account under 13. tuttoandroid.net

