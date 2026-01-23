TikTok rimane operativo negli Stati Uniti, grazie a un accordo con investitori americani annunciato da Donald Trump. La decisione implica che il social cinese sarà gestito da aziende statunitensi, garantendo conformità alle normative locali. Questa operazione segna un passo importante nella regolamentazione dei social network stranieri nel mercato americano, evidenziando l’importanza di collaborazioni tra imprese di diversi paesi per assicurare continuità e rispetto delle leggi.

Trump ha annunciato che l’accordo per salvare l’uso di TikTok negli USA è andato a buon fine. Il social cinese in America sarà gestito da investitori americani “Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante”, ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, sul social Truth dopo l’accordo raggiunto per evitare che TikTok non possa essere utilizzato negli Stati Uniti. Le attività del social cinese in America infatti ora sono passate sotto la gestione di investitori statunitensi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - TikTok è salvo, da oggi il social passa a investitori americani: cosa c’entra Trump?

