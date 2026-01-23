TikTok | c' è accoprdo per cessione Usa

TikTok ha annunciato di aver concluso un accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. Questa operazione rappresenta un passo importante per l’app, che in passato aveva suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy. La decisione apre una nuova fase per la piattaforma, in un contesto di crescente attenzione alle regolamentazioni internazionali e alle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

7.00 TikTok annuncia di aver finalizzato l'accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi,aprendo di fatto un nuovo capitolo per la popolare app che Donald Trump si era impegnato a salvare nel primo giorno della sua presidenza. Una nota spiega che TikTok Usd Joint Venture è stata creata ed è controllata a maggioranza da imprese Usa: il 15% a ciascuna tra Silver Lake, Oracle e Mg. La separazione delle attività Usa mette fine a uno scontro durato anni.

