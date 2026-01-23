Tiago Pinto il diesse della Roma di Mourinho in Premier è considerato il Re Mida del calcio europeo

Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma sotto la guida di Mourinho, è spesso paragonato al

“Io non faccio magie. Sono una persona molto normale”. Ve lo ricordate André Tiago Ferreira Pinto quando era Direttore Sportivo della Roma? In tre anni, dal 2021 al 2024 ha venduto giocatori per 160 milioni, e ha ingaggiato Dybala, Matic e N’Dicka a parametro zero. Oggi lo chiamano il nuovo “Re Mida” del calcio europeo. Fa il Presidente delle Operazioni Calcistiche del Bournemouth, e – scrive Marca che l’ha intervistato – “trasforma in oro tutto ciò che tocca”. Tiago Pinto, nuovo Re Mida del calcio europeo. Si legge su Marca: Con una laurea in Scienze dell’Educazione e un Master in Economia e Gestione delle Risorse Umane, è approdato al calcio quasi per caso, racconta a Marca: “Sono tifoso del Benfica da tutta la vita e, a 26 o 27 anni, ho tenuto un discorso critico a un’Assemblea Generale proponendo soluzioni per cambiare il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conferme su Frattesi-Bournemouth: aumenta il pressing di Tiago Pinto | CMIl Bournemouth si fa avanti per Davide Frattesi, attualmente ai margini della rosa di Chivu.

Argomenti discussi: Napoli, anche la Roma si muove per Noa Lang; Roma e Napoli, la mossa a sorpresa: Ferguson per Lang! Ma il Galatasaray...; Lazio beffata, il Bournemouth chiude per Rayan: affare fatto con il Vasco per 35 milioni; C’è anche la Roma su Lang. Ci sono anche i soldi? Il Napoli vuole 27 milioni di euro.

Pinto: Di Roma mi mancano i tifosi. Svilar? Già al Benfica era il mio Golden boySolo 37 anni ma già un grande esperienza come dirigente nei massimi campionati europei. La Premier League con il Bournemouth, ma ancor prima la Serie A con la Roma e la Liga Portugal con il Benfica: ... gianlucadimarzio.com

Pinto: Il Bournemouth è un caso di studio. Huijsen? Un biglietto vincente della lotteriaRicominciare. Coronare un sogno costruire la grande sorpresa di questa Premier League: è questa l’immagine del primo anno a Bournemouth di Tiago Pinto. L’ex dirigente di Benfica e Roma è ripartito ... gianlucadimarzio.com

Il #Bournemouth di Tiago Pinto sta lavorando a un doppio colpo • Alex #Toth del Ferencvaros (superata la Lazio, chiusura vicina) • #Rayan del Vasco da Gama #calciomercato x.com

