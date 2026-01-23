Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026 a 93 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. Tuttavia, la sua vita privata ha riservato un lato meno noto: la lunga relazione con Vernon Bruce Hoeksema, al suo fianco per oltre quarant’anni, fino alle ultime parole “Ti amo”. Questa storia di affetto e dedizione rappresenta un aspetto importante della sua vita, spesso rimasto in ombra.

La morte di Valentino Garavani, avvenuta a Roma il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, ha portato alla luce la figura più discreta e meno raccontata della sua vita privata: Vernon Bruce Hoeksema, il compagno che gli è stato accanto per oltre quarant’anni. Un legame lungo, profondo e volutamente tenuto lontano dai riflettori, che si è concluso con un addio carico di emozione. “Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo”. Questa è stata la risposta di Vernon Bruce Hoeksema a chi glielo ha chiesto, mentre usciva dalla camera ardente del grande stilista in piazza Mignanelli, a Roma, portando al guinzaglio i due carlini tanto amati da Valentino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Ti amo”: le ultime parole tra Valentino e Bruce Hoeksema, l’uomo che gli è stato accanto per 43 anni

“Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo”: Vernon Bruce Hoeksema commosso alla camera ardente di ValentinoVernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino Garavani, ha condiviso le sue ultime parole con il designer:

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anniVernon Bruce Hoeksema è stato il compagno di Valentino Garavani per 43 anni, condividendo con lui un lungo percorso di vita e di supporto.

